國泰金(2882)旗下國泰世華銀行與台灣集中保管結算所合作的開放銀行第二階段「消費者資訊查詢」服務，今日正式上線，國泰證券客戶只要在集保e存摺APP完成國泰世華銀行端的身分確認與授權後，即可在集保e存摺APP中單一畫面查閱證券資產及證券交割帳戶的整合資產資訊，大幅提高資產管理的便利性，也能降低客戶因證券交割戶餘額不足，而產生的違約交易風險。

擔任財金公司開放API研究諮詢小組召集人的國泰世華銀行副營運長王志峰表示，為持續健全台灣開放金融生態系的發展根基，目前正積極協調各家銀行和財金公司一同研議討論第三階段「交易面資訊」的業務流程、技術及資安標準，因第三階段的轉帳和申請類業務將有機會協助金融業者切入場景並帶來獲客，預估將會有更多銀行業者願意和TSP業者一起合作發想創新金融應用。

國泰世華銀行也期待藉由開放銀行第三階段規劃，打通集團內跨子公司資源串接，並攜手電信、電商、旅遊業等跨產業合作夥伴，讓金融能更深入客戶的日常。

國泰金2019年即與財金公司正式啟動開放API平台，率先開發18支符合金管會規範的API，並且上架至財金公司的管理平台，完成第一階段「公開資料查詢」，去年國泰世華銀行更為首家與集保規劃OPEN API應用情境銀行，衝刺數位金融發展與轉型。

(時報資訊)