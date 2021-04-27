昔日有「小美軍海水浴場」稱號的台南市南區鯤鯓海灘，日前有民眾在網路PO文，指該海灘的棚架內，有男同志團體舉行全裸天體營活動。管轄的市警六分局獲報前往查訪，雖未查獲有公然猥褻情事，但也在海灘棚架上張貼公告，提醒不得有公然裸露猥褻行為，並將派員加強巡邏。

據查，大約2周前有網友在臉書社群「台南爆料公社」PO文，指南區鯤鯓海灘有男同志團體光天化日下舉辦全裸天體營活動，警六分局鯤鯓派出所員警連日前往查訪，都沒有發現全裸天體營，但也看到有人穿著短褲、裸露上半身在棚架內睡覺。

台南市警六分局鯤鯓派出所在鯤鯓海灘棚架上強貼公告，提醒民眾不得有公然裸露猥褻行為。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

儘管查無實證，但警方也不敢大意，特別在海灘棚架上張貼公告，提醒民眾不得有公然裸露猥褻行為，否則將觸犯刑法公然猥褻罪，可處1年以下徒刑、拘役或3000元以下罰金。

針對鯤鯓海灘上的3座竹搭棚架，因涉嫌非法占用國有地及有安全性的問題，先前鯤鯓所曾報請市府相關單位拆除後，又被人搭建起來，警方也將再度報請市府執行拆除。

(中時 )