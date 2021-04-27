77歲張姓老翁，日前參加大甲媽祖遶境活動，回程時迷路到了霧峰，霧峰分局萬豐派出所員警發現他，聯絡到其兒子來接其返家。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

參加大甲媽祖遶境活動的77歲張姓老翁，日前凌晨跟著媽祖出城後，回程時迷路到了霧峰，不巧機車又騎到沒油，在徬徨無助時，幸中市警局霧峰警分局萬豐派出所員警巡邏發現了他，幫忙聯絡到兒子，從苗栗苑裡家裡來接他，讓老翁很感謝警方的協助能平安返家。

家住苗栗苑裡的77歲張姓老翁，日前19日與兒子先後參加大甲媽祖的遶境活動，深夜跟著媽祖鑾轎走出大甲鎮後，回來大甲騎機車回苑裡，因為兒子需要開車回家，張翁便獨自騎機車回家，不料騎錯方向，騎到草屯、又騎到霧峰中正路129號前時，機車因為沒油而熄火了，打電話找兒子求救，但兒子也暫時沒有回應。

由於時值深夜，四下無人，張翁只得暫時坐在機車上，顯得徬徨而孤立無援，凌晨2時10分，霧峰警分局萬豐派出所員警巡邏發現了他，問明原委後，原本欲協助老翁至加油站加油，但發現老翁住在苗栗縣苑裡鎮，路途太遙遠，自行回家恐生危險，經電話終於聯繫到其兒子，其兒子表示父親行動不便需要拜託警方協助，自己會來派出所接父親回家，兒子也非常感謝警方的發現及協助平安返家。

霧峰分局分局長陳家銘表示，警方主動積極協助行動不便迷失老翁平安返家，充分發揮警察為民服務精神，對提升警察形象甚有助益，足為同仁表率。另呼籲民眾駕駛車輛前，隨時檢視車輛狀況，以防止車輛故障或無油狀況發生。

(中時 )