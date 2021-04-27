基隆市地坪有限，汽機車違停問題層出不窮，市議員林旻勳（左）、王醒之（中）、連恩典（左二）要求市府能協助改善。（陳彩玲攝）

市長林右昌表示，本市已陸續增加54處停車場。（陳彩玲攝）

基隆市地坪有限，汽機車違停問題層出不窮，近期有大量民眾陳情，指暖暖區某巷弄時常遭檢舉，警方接獲通報到場，一口氣開出65張罰單，也因此造成鄰里間對立，市議員要求市府能協助改善，對此，市長林右昌表示，本市已陸續增加54處停車場，暖暖區公有地少，盼民眾能提供私人土地闢成收費停車場，市府願從中協助。

市議員林旻勳、王醒之、連恩典27日一同舉行記者會，要求市政府應同步考量都市規畫、公共運輸等因素，提出「三年停車問題改善計畫」。林旻勳表示，暖暖區早期建物無規畫配設停車位，巷弄內違停問題嚴重，更成為鄰里間對立，希望市府能提出短中長期方案；連恩典則建議，停車規畫要因地制宜，若巷道沒有影響消防的救援，應該開放單邊停車，同時參考其他縣市經驗。

王醒之指出，私人運具持續增加，只是增設的停車格位不可能改善問題，必須同步強化公共運輸，建議規畫設立「基隆市停車管理基金」，專款專用，逐步改善停車環境與交通秩序。

對此，市長林右昌表示，2014年迄今已逐步增加54處停車場，汽機車總計增加7528位，其中汽車4成、機車逾5成，增加比例達44.66％，他強調，在行人通行、居民停車之間，必須取得一個平衡點，得多方面、全方位進行考量，至於暖暖街違停開單事件，可能是周邊有大型社區，當地居民覺得影響到交通而檢舉，警方當然須依法處置。

林右昌說，地方議員或是民代提出的建議，市府都會虛心接納，進一步研擬，但暖暖老街周邊地區公有土地極為有限，短期內很難找到可以新闢停車場公有土地，他也呼籲，地方上如有私人土地願意闢建收費停車場，市府會盡力協助。

(中時 )