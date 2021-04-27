美國貿易代表戴琪今天與輝瑞大藥廠（Pfizer）以及阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）主管在線上會面，討論豁免特定智慧財產權以回應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情一事。

世界貿易組織（WTO）成員國4月30日將討論印度與南非提出、要求放棄世貿「貿易相關智慧財產權協定」（TRIPS）特定條款一事，但遭美國等大國從中阻撓。

民主黨議員、公民社會團體與60位前國家元首和100位諾貝爾獎得主敦促美國總統拜登（Joe Biden）支持這項豁免提案。白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）今天表示，沒有關於此事的最新消息。

戴琪與輝瑞以及AZ主管的會面可看出她對這項議題的積極參與，之前她曾與倡議組織、業界主管等舉行過類似會議。

本月稍早戴琪在WTO一場會議中表示，已開發與開發中國家在取得藥品方面的落差「讓人完全無法接受」，業界需要在危機之時做出犧牲。

美國貿易代表署（USTR）發出聲明指出，戴琪與輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）討論時，強調她致力與其他WTO成員國合作回應全球疫情危機，包括討論到「在解決全球疫苗生產和分配落差的任何方案中，開發中國家扮演的角色」。

貿易代表署表示，戴琪與AZ業務部門主管道伯（Ruud Dobber）則談到「增加疫苗生產、全球衛生議題以及此項豁免提案」。

(中央社)