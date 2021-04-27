印度第二波武漢肺炎疫情不斷升溫導致醫療系統崩潰，台灣正積極與印度政府和印度台北協會協調，正在確認印度所需的氧氣機等醫療物資品項和數量，將儘速援助印度。

熟悉內情人士透露，台灣正安排援助氧氣機等相關醫療設備給印度，但相關細節都還在確認中。

中華民國外交部昨天宣布，將協調台灣的醫療機構，儘快提供印度對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ，武漢肺炎）的物資。

根據透露，駐印度代表處已與印度外交部聯繫，且與印度台北協會保持溝通管道，儘快了解印度對哪些品項的醫療物資有需求，需要的數量多少，然後協調台灣製造廠商，將儘快確認印度所需醫療物資品項、數量和運輸管道後提供給印度，以協助對抗疫情。

印度第二波武漢肺炎疫情急速惡化，導致各地醫院出現氧氣供應、病床和藥物及疫苗短缺現象，新德里至少已有40多名武漢肺炎重症患者因氧氣供應問題死亡，印度各地也紛紛傳出醫院因沒有病床、缺乏氧氣等問題拒收病患而導致病患死亡。

在世界衛生組織（WHO）對印度武漢肺炎疫情惡化表達關切後，許多國家紛紛表示，願意提供醫療物資支持印度對抗武漢肺炎。

印度人報（The Hindu）今天報導，包括美國、英國、俄羅斯、德國和中國等15個國家和地區，在未來幾天也將提供印度對抗武漢肺炎所需的氧氣相關設備及藥物。

美國白宮於25日表示，將立刻提供印度生產疫苗所需原料、醫療設備和防護裝備；美國總統拜登26日也與印度總理莫迪通話，承諾美國將提供各種緊急援助給印度，包括和氧氣相關用品、疫苗原料和治療藥物。

澳洲政府表示，將提供氧氣、呼吸器、藥品和個人防護設備給印度。

歐盟和俄羅斯都承諾，將以捐款形式援助印度對抗疫情。

不過，印度政府官員否認對外要求援助，強調印度長期不接受外國捐贈的政策一直存在，但由於武漢肺炎疫情為特殊情況，許多物資都屬於商業物資，且大部分捐贈都由印度紅十字會管道進行，並非政府進行。

(中央社)