主播巫嘉芬求助外送平台無援報警 員警嚇壞秒刪app

主播巫嘉芬在臉書PO出foodpanda帳戶被連續盜刷4筆訂單的經過 ，接受《中時新聞網》訪問透露，同一時間自己在跟外送員對話時，該名盜刷者也在線上。當她在攔截盜刷訂單同時，又有另一筆盜刷進來，根本就是在比速度。還好最後一筆訂單成功攔截，盜刷總金額約在5000多元。

巫嘉芬表示當天晚上8點，自己在家帶小孩，突然跳出取貨通知，大約是300多元的金額，要付現取貨。她覺得不對勁，一開始以為是自己以前訂的東西，沒想到後續大筆大筆的盜刷，才知道自己的帳號被盜。她推測，一開始的300元是對方在進行測試，看看手機是否在當事人身上，因為自己當下沒有立刻反應，讓盜刷者誤以為成功，於是開始信用卡盜刷。而盜刷下單的物品也都是高單價的訂單，像是奶粉、補品、人蔘等等。

主播巫嘉芬的到Foodpanda帳號遭瘋狂盜刷，金額快9千元。(翻攝自 巫嘉芬FB )

另外還有一件事情令她頭皮發毛，當時盜刷的一筆訂單中，巫嘉芬試圖聯繫外送員，沒想到盜刷者竟搶先留言「貨到了請打這支號碼」。然而這並不是她的手機，因此立刻在下方告知外送員，不要送這份餐點。而送達位置也與自家差很多，巫嘉芬表示，自己家明明就在板橋，但每一筆訂單的送達位置都不同，幾乎都在新莊、天母或北投，十分詭異。

面對這樣的情況，巫嘉芬立刻停止信用卡，並聯繫外送平台客服人員，但得到的回應令她相當傻眼。表示當下收到的都是罐頭訊息，例如:「有什麼能協助您的」、「您對這樣的協助滿不滿意」等，根本沒有真人回應。最新一次收到的信息，卻是遭foodpanda詢問:「是否有把帳號借給他人」、「在公用電腦登入平台」，她認為這些回覆根本沒有正面回應問題。

巫嘉芬報警求救，警方聽見這樣的盜刷手法嚇得立刻刪除app。(圖/取自巫嘉芬臉書)

巫嘉芬最後選擇報警，承辦員警表示，過去在轄區也有遇過同樣的案例。而當時一旁有員警聽見這樣的詐騙手段，立刻把外送平台App刪掉。由於目前Foodpanda帳號無法刪除，為了避免再度被盜用，只能先將姓名改為「改成此帳號為被盜刷的帳戶」自保，並呼籲民眾多加注意。

(中時新聞網)