馬俊麟在《多情城市》被張家瑋誤認為是跟蹤狂。（民視提供）

張家瑋跟馬俊麟二度合作。（民視提供）

馬俊麟初登場就被K傷頭。（民視提供）

藝人馬俊麟重返民視八點檔《多情城市》，暌違10個月後終於重新登場，只是出場戲就挨皮肉痛，被張家瑋誤認為是跟蹤狂，遭棒球棒揮打，拍攝過程還不慎打到頭，讓工作人員嚇出一身冷汗。除了被棒打頭，還有一幕張家瑋要踢馬俊麟，結果不慎踢到他的重要部位，讓張家瑋嚇得連忙道歉，直呼：「這就是為什麼我超害怕打戲了。」而他加入後，與曾鬧出婚外情新聞風波的女主角王瞳戲路零交集。

馬俊麟重返民視八點檔《多情城市》，話題討論度不斷，終於在今天晚上要出場。其實他已回劇組拍攝一星期，他說生活節奏調適得非常好，尤其前兩天還收工後去畫畫教室教課，自稱體力是一百分，回到演員的角色是格外珍惜。

劇情安排中，張家瑋拿著球棒要追打馬俊麟，結果不慎真的棒打到他的頭，馬俊麟表示畫面看起來可能很驚人，但劇組準備的是道具球棒，其實軟軟的，所以還OK啦。就連特寫鏡頭張家瑋要踢馬俊麟，卻沒有抓好位置，直接朝著馬俊麟的重要部位踢過去，讓她當場嚇傻，張家瑋表示馬俊麟很敬業完全不動聲色，而且先完成拍攝，而她只能「不失禮貌的微笑」來謝謝馬俊麟包容她的粗線條。張家瑋坦言只要拍武打戲就會非常緊張，因為很怕讓對手受傷，這次果然讓對手驚嚇連連。

為了製造馬俊麟初登場的神祕感，拍攝上故意讓他壓低帽子開車，他表示其實當下眼睛看不清楚前方的路況，好在劇組是封街拍攝，不然光是短短的路程就讓他直呼「頭皮發麻了」，要觀眾不要模仿。

另一場戲是張家瑋以為他是跟蹤狂便下車追著他跑，結果張家瑋踩著高跟鞋來回不停跑，馬俊麟直誇讚她體力超強，尤其穿高跟鞋跑步還沒有很喘，倒是他故意要跑得慢，「第一次覺得跑慢比跑快還辛苦」，步伐要跨很大但速度要放慢，笑說這真的要考驗演員的功力，好在導演很體恤兩人，來回幾次就完成拍攝了。

(中時 )