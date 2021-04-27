個性倔強的人通常比較我行我素，一旦是他們內心認定的事情，就會堅持到底，搜狐網命理專欄點名，水瓶座、白羊座及巨蟹座的人個性最好強，不僅有點固執，甚至會不講道理，不願意對任何人妥協。

▍1. 水瓶座

水瓶座的人個性好強倔強，好勝心超強，一旦是他們內心認定的事情，即便表面上不會表現出來，卻會在心底暗自較勁，在生活中，水瓶座十分講究個人原則和底線，倘若讓水瓶座察覺出對方的虛偽或是骯髒的一面，那麼他們誓死也不會跟他們同流合污。但凡是自己喜歡的人，水瓶座勢必會讓自己變得溫和且態度真誠，不會對愛的人隨便亂發脾氣。

▍2. 白羊座

白羊座一向很好勝、不服輸，但很多時候他們會因為沒有耐性，而做出很多衝動的事情，不會去管結果是對與錯，只認為自己是對的，因此當他們堅持己見的時候，千萬不要去講道理或爭論，因為就算說得再多，他們也聽不進去，只會懶得管別人。

▍3. 巨蟹座

巨蟹座個性溫和好相處，但實際上卻有點固執，當他們真正在生氣時，即便不是大發脾氣，也無法心平氣和的說話，因為對巨蟹座而言，一旦認真發火，內心勢必已經累積了許多憤怒，因此再也聽不進去任何話，就算對方說的很有道理，巨蟹座人也聽不進任何勸告。

(中時新聞網)