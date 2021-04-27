國家住都中心指出，將配合營建署的規劃，在5月份啟動第三期社會住宅包租代管，期盼更多業者參與，國家住都中心推動社宅包租代管不只有補助租金，更重視房屋安全性，未來2年目標再推動1萬6,000戶。

住都中心與各地租賃公會合作的社宅包租代管第二期，目標5,000戶，目前已經達到5,279戶，達成率為105％。

合併全國各縣市包租代管媒合數，2021年3月份單月媒合數達1,227戶，第一季總數已達2,721戶，從2020年第3季起，每季都以超過2,300戶的媒合速度快速增加，包租代管社宅已邁入成熟階段，可在各縣市及時滿足民眾居住服務需求。國家住都中心表示，社宅包租代管第3期計畫即將在5月擴大推動，將對房客與房東推出更便利、更安心的措施。

房客方面，將取消設籍限制，有租屋事實就可申請；名下有房屋的長者或身障者，也可用「以屋換屋」方式入住有電梯的大樓，解決行動不便的困擾；對於房東，立法院正審議住宅法修正草案，將房東的租金所得免稅額提高至1萬5,000元。

社宅包租代管安全為第一考量，從各方面為居住安全把關，讓房東放心租，房客安心住，希望鼓勵更多房東與房客加入計畫，帶動租屋市場健全發展。

(工商 )