總統蔡英文在經濟部長王美花陪同下，赴台中中央公園視察「緊急抗旱水源應變計畫」，蔡英文表示，政府會積極開發各式抗旱水源，全力對抗56年來最嚴峻旱象，感謝政府各單位、地方政府及國人志工齊心協力，投入抗旱工程，也希望國人配合抗旱節水措施，共同度過枯水期難關。

蔡英文指出，面對56年來最嚴峻旱象，經濟部及相關單位從去年7月開始就超前部署，透過強化水資源管理調配，並加速完成相關水資源建設等，都在這次枯旱期間發揮效果。

上個月行政院核定「抗旱水源2.0計畫」，現在已進入到最關鍵時刻，這個階段抗旱的重心放在中部，尤其是台中地區，主要為開發更多水源，尤其是伏流水、新鑿水井及建築工地地下水，透過移動式淨水設備等，讓地下水也可以做充分的利用。她希望這些種種的作為讓台中地區的用水、人民的生活不受到太大干擾，也減低對產業的衝擊。

蔡英文感謝水利署、國軍等單位協助，支援水庫清淤、水車補水、淨水工作等，她也感謝水利署動員防汛護水志工，在這次分區供水取水站協助引導跟提供民眾服務，希望能夠透過大家齊心協力，讓抗旱能量達到最大，減少對民眾造成的不便。

蔡英文表示，在「抗旱2.0」執行過程中，她也要特別感謝台中市政府提供各種可行的地點，協助中央開鑿抗旱水井，以及在打造行動淨水場、過濾工地地下水時，也提供交通管理的具體協助，讓經濟部可以在最短時間內，拓展緊急水源，提高供水穩定。她期待中央和地方繼續密切合作，一起為民眾解決問題、共度難關。

蔡英文強調，雖然前幾天有下一些雨，但後續水情仍然非常嚴峻，需要非常嚴肅來因應。台中地區已經進入分區供水，這是為了避免未來無水可用不得已的決定。水利署統計，目前供5停2的節水率都有達到15％目標，但因此造成生活不便，她也請台中的市民朋友能夠體諒。

最後，除了感謝市民朋友共體時艱，總統也特別呼籲所有國人配合政府抗旱節水措施，一起來落實節約用水，只有全民一心，我們才能共同度過這場百年罕見的大旱難關。

(工商 )