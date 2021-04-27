遠東百貨受惠於報復性購買，第1季業績創新高，營收成長超過20%，獲利成長超過4成；母親節檔期增逾4成，精品業績增逾6成最高，其次是家電超過4成、化妝品成長3成，目前全台分店餐廳訂位都爆滿，是史上業績最好的母親節。遠百總經理徐雪芳今（27日）出席遠百信義A13 全台首家「吳寶春自己做」全新概念體驗店開幕表示：「希望一路好下去。」

徐雪芳是麵包控，台式、歐式麵包都喜歡，曾到歐洲出差連3天吃麵包，同行的員工不吃飯就走不動，她樂此不疲。她喜歡做餅乾、蛋糕，今與吳寶春一起做麵包一下子就上手，徐雪芳提到「吳寶春自己做」不只可以買到好吃的麵包，還可以透過精心設計的實作課程，把吳寶春的職人精神帶回家，跟親朋好友、小朋友一起體驗；這次還與ELLE雜誌合作推出聯名款麵包，結合時尚與食尚，希望喚起大家的麵包魂。

遠百總經理徐雪芳（左）今出席遠百信義A13全台首家「吳寶春自己做」全新概念體驗店，與吳寶春（右）一起做麵包。（遠百提供）

近期遠百加速櫃位調整，年底前要開幕的遠百竹北也積極趕工。日本嵜本SAKImoto Bakery全台第4店，本月28日前進板橋大遠百；徐雪芳說，以客家土樓建築為最大特色的遠百竹北，內裝搭配民俗氣氛相呼應，營運長彰豐補充表示，會裝點客家的桐花、麻糬、花布、竹籃等元素，融入當地文化。

遠百竹北去年因疫情工程受影響，原先預計今年第3季開幕，改為第4季，徐雪芳表示，「希望在周年慶的時候可以多一家店」。遠百竹北營業面積超過3萬坪，預計有3、400個品牌，是遠百繼台中大遠百、板橋大遠百後的第3大店，新竹消費力佳，百貨地點好、有停車位，是全客層百貨該有的業種都會有，有輕奢品牌，也會引進有趣的體驗內容。

成立已52年、全台開業最久的遠百寶慶，以軍公教為主力客層，預計4、5年內全館大改裝。（遠百提供）

至於至今成立已52年，全台開業最久的遠百寶慶，以軍公教為主力客層，林彰豐表示，預計4、5年內全館大改裝，目前已經畫設計圖，鎖定年輕化的全客層，希望符合西門町年輕客群需求，把人流都導向店裡，改裝後賣場營業面積將會提升3至4成，坪數達到1萬坪左右。

(中時 )