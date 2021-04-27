65歲的阿福在市場擺放卡拉OK機維生，原本每天營收近千元，受疫情影響，近期每日收入不到200元，日前花蓮老家協會帶三包冷凍包子探視他和5歲女兒，他說要將包子全蒸熟，協會才知道他的冰箱已經損壞，卻因付不起冰箱維修費。

長期協助弱勢家庭與獨居長者的花蓮老家協會執行長蔡智全說，受疫情影響，類似阿福這樣的經濟弱勢家庭處境雪上加霜，協會近期每月平均接獲30起以上通報個案，比過去增2成以上。

花蓮老家協會透露，阿福近年為找老伴結婚，結果太太生完女兒不久，就受不了苦日子離家出走，阿福靠擺攤維生，客人每唱一首歌收10元，原本每天營收有機會達千元，現在每天只有150多元，扣掉油錢，連便當已買不起，協會正研擬提供進一步協助。

訪視過程老家協會人員正好在現場協助安裝頂新和德文教基金會捐助的冰箱，頂新和德文教基金會相當關心阿福女兒的成長環境，建議協會進一步協助阿福改善住居。

為持續協助社福團體，頂新和德文教基金會日前推出「疫情相挺‧愛的GOOD力」專區，民眾可在平台上直接捐款給社福團體，也可購買社福團體自製商品。https：／／hedefoundation.org.tw／good／

(中時 )