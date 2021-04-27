91APP-KY(6741)今日舉行上櫃前業績發表會，91APP為國內第一家「虛實融合（OMO）」新零售軟體雲服務公司，結合「數據x電商」加值服務，協助零售品牌切入電商市場，達到全通路OMO營運效益，其創新模式不僅帶動零售產業升級，將成為首家掛牌上櫃的SaaS軟體服務公司。91APP預計5月下旬正式掛牌上櫃（普通股股票每股面額為新台幣5元），以成為「零售行業的台積電」為目標。

91APP成立於2013年，營運模式提供自主開發的三大零售軟體雲，搭配數據導向的電商服務，協助零售品牌從商務雲、行銷雲到虛實融合雲，快速建立自有電商，整合線上線下雙向導流、銷售訂單及全通路會員經營與數據等，達到OMO營運效益。自2016年起GMV及營收連續五年皆呈現正成長，2020年度全年GMV超過130億元，營收規模達8.75億元，年增31％，其中實體零售品牌貢獻比例持續成長，對營收佔比已過半；稅後淨利為2.07億元，年增102％，每股盈餘為1.92元。隨著營運規模持續擴大，未來可望持續提升。

91APP董事長何英圻表示，2020年是台灣零售業出現典範轉移的一年，疫情改變既有生活型態，更加速實體零售品牌導入虛實融合（OMO）新零售的科技與商業營運模式。91APP的服務正能滿足及協助實體零售品牌需求，OMO模式在疫情下更帶來新出路。

91APP期望上櫃後，借助資本市場的力量，吸引優秀人才、加速產品開發、強化服務能量、擴展海外佈局。同時在未來策略發展上，將更著眼於深化91APP獨特的APP營運優勢、聚焦OMO相關業務及多元加值服務、強化發展夥伴聯軍，以及積極拓展國際市場。91APP總經理楊明芳表示，91APP將持續深化在台研發與營運實力，朝向國際擴展業務，目前香港設立子公司已展現成效，近期也與馬來西亞第一大開店工具平台公司結盟與策略投資，更將積極發展其他亞洲國家。

(時報資訊)