經過兩天會議，日本央行27日決定，維持大規模景氣刺激措施，並預估在未來幾年的通貨膨脹率，都無法達成2％的目標值。另外，日本銀行也提出警訊，新冠疫情將會對經濟層面造成多大的衝擊影響，目前也是高度不確定。這也暗示未來的貨幣政策，不排除還可能更加地寬鬆。

日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)表示，手機費用大降可能會使消費者物價指數(CPI)減少約0.5％至1％左右。若手機費維持以往一樣，日本的通膨率將會更高。不過，還是會盡全力實現2％的通脹目標。

同時，對於日本央行3月份決定讓長天期的殖利率，在其0％目標值可以有50個基準點起伏，黑田表明，不會有意製造波動，預估殖利率將隨著經濟與物價的變化，自然上升或下降。

日本央行也指出，不會雨天收傘，目前還陷在疫情泥濘中的日企，例如像服務業等，也會研議延長或擴大金援的可能性。

黑田表示，以目前狀況來看，即使到2023財年，通貨膨脹率也不會看到1％。這表示，最快也要等到2024財年，通膨目標值2％才有可能達到。

(時報資訊)