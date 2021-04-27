現今社會上有許多詐騙手段，一不小心辛苦賺來的錢就會被騙不見，平時一定要特別警覺，不能隨意相信他人，只不過有一些人非常容易心軟，是詐騙集團最喜歡的對象，搜狐命理專欄近日就發文點名雙魚座、射手座和白羊座，因為個性比較善良單純，很容易就會受騙上當。

1、雙魚座

雙魚座的個性太過善良，還有些少根筋、容易犯糊塗，因此經常會被人欺負，只要騙子稍微裝可憐，欺騙他們去匯錢，雙魚就會瞬間同情心氾濫，不加思索地去照做，等到回過神來才驚覺被騙，但對方的詭計早已得逞，雙魚也只能多吸取經驗，並從中學習警覺性，才能預防下次不再受騙。

2、射手座

射手座個性開朗且善良，很容易就會相信別人、對別人的話深信不疑，直到發現自己受騙上當以後才會暴怒，不過射手很快就會忘記這些教訓，等到下次又犯同樣的錯誤，騙子只要抓住他們的軟肋，就可以輕鬆把錢騙到手；因此，射手一定要改掉輕信他人的壞習慣，對每句話都保持一定的警覺，才能不再被騙。

3、白羊座

白羊座心地善良又單純，但個性比較急躁，自尊心也較高，騙子只要使用激將法很容易就能騙到他們，如果有人笑白羊傻，他們就會急著想要去證明自己，而忽略了背後的陰暗面；所以白羊遇到任何事情一定要學會冷靜，先把來龍去脈了解清楚再做決定也不遲，以免變成騙子心目中可以任人處置的「小白羊」。

(中時新聞網)