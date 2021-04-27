個性直爽大方的人很討喜，但太直接反而會有反效果！搜狐網命理專欄點名，射手座、雙子座、天蠍座及獅子座的人個性過度直接，不僅做事情及說話都不經思考，更會不懂得觀察別人的臉色。

▍1.射手座

射手座個性直接，說話不會拐彎抹角，但卻是一個做事情及說話都不經思考的人，完全不懂得觀察別人的臉色，他們甚至會抓住別人的弱點來取笑，因此作為射手座人的朋友，通常會最容易被傷害。

▍2.雙子座

雙子座的人個性誠實，想說什麼就說什麼，不會去管別人是怎麼想的，但說好聽是實在，不好聽是不動腦子。他們不知道在什麼樣的場合下，應該說什麼樣的話，甚至還會不經意說出別人的隱私，來證明自己懂很多事情。

▍3. 天蠍座

天蠍座的人個性感性，很容易被感動，但他們內心比較陰暗腹黑，說話也比較直接，常常讓旁人受不了，若是心臟沒那麼強的人，建議果斷拒絕和天蠍座做朋友，以免讓自己受到不必要的傷害。

▍4. 獅子座

獅子座為了保持自己的迷人風采，總是不惜把別人當成擋箭牌，他們的個性很高傲，甚至有點盛氣凌人，認為自己是最厲害的人物，不需要看別人的臉色行事，說話總是很自負，直接到沒有朋友。

(中時新聞網)