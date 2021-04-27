知名的頭份國中國樂團為校訓揭牌表演。

頭份國中校友頭份市長羅雪珠回校參加校訓揭牌儀式。

1960年創校的頭份國中，首任校長陳秋沐目前已高壽93歲，身體仍然健朗，當年在創校時所立下的校訓「勤奮誠樸」，延續至今已超過一甲子，現任校長鍾萬煋將校訓重新鑲裝在校門圍牆上，並在27日上午邀請歷任校長一起來揭牌，校長中還有陳秋沐的學生，代代傳承，意義格外莊嚴。

頭份國中前身是竹南中學頭份分校，分校是在1959年開始籌備，次年開始招生，至1962年才獨立設校成為頭份初中，頭份國中原本校區是在中華路民生里，因校區臨近頭份工業區，環境較為吵雜，不利學生上課，10年前才遷至中央路現今校區。

頭份國中首任校長陳秋沐，1928年出生，當時還是日據時代，陳秋沐新竹中學畢業後考進台北師範大學博物系（後改成生物系），1953年畢業後，回到竹南中學任教。

那個年代，頭份沒有在地國中，應地方耆老之請，省教育廳同意在頭份成立第1所國中，指由陳秋沐出任籌備處主任，成立竹南中學頭份分校，陳秋沐出任分校主任，2年後，頭份分校獨立成為頭份初中，陳秋沐就成為首任校長。

陳秋沐在頭份市教育界中是屬耆老級的人物，除了頭份國中外，頭份市文英國中、建國國中都是由陳秋沐一手籌備成立，他所教導出來的學生，有多位後來都成為頭份、竹南的國中、國小校長，例如接任陳秋沐出任頭份國中第2任校長的陳鎮祥，就是陳秋沐的學生，現任頭份國中校長鍾萬煋，也是該校改制國中後第6屆畢業生，現任頭份市長羅雪珠也是第3屆學姐，可謂桃李滿天下。

陳秋沐在籌建頭份國中時，特別將校訓訂為「勤奮誠樸」，希望學生們都能勤勞奮勉誠實樸拙，創校歷經1甲子後，現任校長鍾萬煋感念當年老校長諄諄善誘，作育英才的精神，特別將校訓鑲裝在校門圍牆上，讓學生上下課經過時都能看見，時刻不忘。27日上午，鍾萬煋邀請自陳秋沐老校長以降的歷任校長回校，共同替校訓鑲牌揭幕，希望這項精神能夠持續傳承下去。

頭份國中首任校長陳秋沐教出多位校長學生，第2任校長陳鎮祥（右）正是陳秋沐學生。（謝明俊攝）

校方仍珍藏著第1屆畢業生的畢業紀念冊。（謝明俊攝）

陳秋沐校長是頭份市內3所國中的創辦人，是頭份教育界重量級大老。（謝明俊攝）

頭份國中27日上午舉行校訓揭牌典禮。（謝明俊攝）

(中時 )