A股三大股指27日小幅開低，其中上證指數開低0.03％，深成指開低0.09％、創業板指開低0.18％。盤面上，貴金屬、旅遊類股漲幅居前，非銀金融、鋼鐵和汽車跌幅靠前。在防疫概念股走強帶動下，創業板指率先翻紅，但由於鋼鐵、軍工、汽車等權重類股的下跌，滬深兩市震盪走低。保險股午後發力，帶動上證綜指跌幅收窄；醫藥生物類股持續走強，再度帶領創業板指翻紅。

截至27日收盤，上證綜指收漲0.04％，報3,442.61點；深證成指漲0.28％，報14,264.08點；創業板指漲0.56％，報2,986.03點。滬深兩市成交總額人民幣（下同）7,646億元，較前一交易日的9,084億元大幅減少1,438億元。其中，滬市成交3,270億元，比上一交易日3,882億元減少612億元，深市成交4,376億元。北向資金27日合計淨流入35.12億元，為連續三個交易日淨流入。其中，滬股通淨流入7.93億元，深股通淨流入27.2億元。

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