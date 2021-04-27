行政院副院長沈榮津出席家登集團子公司家崎大樓興建動土典禮，他表示，台灣半導體5奈米先進製程領先國際競爭對手，台積電3奈米明年下半年量產，繼續扮演護國神山角色，2奈米投資也會留在台灣，政府將推動半導體設備跟材料產業鏈在地化。

沈榮津表示，為健全發展半導體的設備跟材料，政府會利用機會把它建立所謂的在地化的一個產業鏈，讓產業鏈整個健全發展，最重要是讓產業競爭力能夠更加提高。

在總統蔡英文領導與行政院長蘇貞昌帶領下，台灣投資總額已經達到新台幣1兆2,000億元，政府從防疫、紓困、振興都超前部署，讓工廠接單滿滿，讓全世界看到台灣的安全及經濟實力，這讓很多大公司總裁都來台灣搶晶片。

沈榮津也指出，台灣去年GDP為3.1％，今年預估達到4.64％，但有國際機構評比是坐4望5；景氣燈號出現代表景氣熱絡紅燈，股市突破1萬7000點，3月出口金額破兆，為1.01兆，2021年民間投資突破4兆，未來將推動數位化、智慧化、電動化與綠能化，配合半導體業先進製程，為台灣奠定未來的經濟發展20年榮景。

(工商 )