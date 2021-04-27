搶端午節自食與送禮商機，欣葉集團粽禮開賣，標榜在精不在多，主攻招牌「干貝滷肉粽」與「金桔紅豆粽」，禮袋8入含5粒鹹粽與3粒甜粽，每袋990元，附贈自製蔬菜醬及時尚保冷袋，以及欣葉董事長配方、以蔬菜自製的蔬菜甜辣醬，即日起至6月14日限量銷售，5/28前還有早鳥優惠價910元，產品需提貨前三日訂購。

欣葉粽子向來以「講究」聞名，招牌噴香的「干貝滷肉粽」20年來始終保有好口碑，端午檔期總是一袋難求。甜鹹粽組合的欣葉端午粽禮，在食材選擇上呈現了台灣好山好水的農作畜牧與職人精神，除了宜蘭的蔥、桔餅、金勾蝦，雲林的糯米、小蒜仁、花生，嘉義的菜脯，台南的桂圓肉，萬丹的紅豆與台東的冬瓜條，今年更精進優化，以可溯源履歷，從屠宰、分切到配送，全程冷鏈保鮮的台灣精品豬肉「究好豬」為主要食材，並自己炒料、包粽、製醬，堅持品質、美味與安心的組合，期望讓消費者一入口「吃了究懂」。

「金桔紅豆粽」延伸自傳統酒席中甜點，食材選用台南福圓乾、台東冬瓜條、宜蘭桔餅等懷念的傳統食材。古法製作、不含人工添加物的桔餅，讓粽子散放出淡淡清香果味；新鮮龍眼遵循古法烘乾燻焙的福圓乾，有著樸實的甜味，蒸煮後再切碎拌入，更增添了香氣的層次與醇厚的風格。

為了做出精純質濃甜度均的紅豆內餡，主廚精選穩定氣味足的萬丹紅豆，每批清洗、浸泡、去澀、熬煮、加糖、降溫吃甜、再熬煮、加糖、冷卻，同樣堅守著當天完成每個程序與步驟；吃法也如點心般，蒸熟後放涼了吃口感更佳，清香不膩。

好的沾醬襯得食物更加美味而不搶味，欣葉自製的蔬菜甜辣醬，以胡蘿蔔、紅辣椒、番茄等為材料，散發著天然食材製作獨有的香氣，蔬菜的鮮甜、微微的辣度，無論當作肉粽沾醬或是搭配其他海鮮，為主角帶來多層次的風味，稱職扮演好食物最佳綠葉角色。

(工商 )