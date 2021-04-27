虎門科技4／27申請登錄興櫃股票 16:442021/04/27 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心27日表示，虎門科技（6791）已在27日送件申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，虎門科技成立於1980年7月間，董事長為林麗俐，主要經營業務是：1.計算機輔助工程技術研發暨顧問諮詢服務、2.協同產品商務軟體導入暨顧問諮詢服務等，送件時資本額為1億8,387萬元。 虎門科技2020年業績，營收4億5,446萬元，稅前盈餘7,745萬元，每股盈餘3.66元。 泰雅渡假村總經理李吉田 獲選南開傑出校友 《科技》蘋果新色＋母親節 德誼：業績拚增3成 (工商 ) #虎門 #櫃買中心 #顧問 #諮詢服務 #科技 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金融科技創新實驗業者可改制券商 近日上路 20:112021/04/27 財經 《櫃買市場》通訊-KY今起預收款券 管制撮合 08:022021/04/27 財經 《興櫃股》綠界科技強化ECShop服務 助攻店家開啟訂閱制市場 10:352021/04/27 財經 《航運股》萬海傳5月調漲台越線出口運價 14:162021/04/27 財經 《百貨股》母親節檔期 遠百業績增逾4成 14:162021/04/27 財經 觀念平台－談外國第一上市櫃公司與資訊揭露要求 04:102021/04/27 專題周報 30年南和泳池驚傳6月熄燈 高市議員爆：綠地想變建地 14:442021/04/27 生活 東南亞科技巨頭將收購新創公司 04:102021/04/27 全球財經 愛迪生獎 我獲獎數全球第二 04:102021/04/27 財經要聞 興達港離岸工程中心動土 高雄海洋產業邁大步 15:502021/04/27 財經 騙投資吸金6億元 鼎昌負責人判囚12年8月 11:572021/04/27 社會 財經熱門新聞 台積電砸800億南京擴產 陸專家驚嚇：會搞垮大陸晶片業 - 財經 外資降中鋼評等股價失守40元 鄉民發現有玄機 - 財經 甩開英特爾 日媒爆蘋果M2晶片大單 採台積電N5P開始量產 - 財經 加碼打炒房 央行隨時會出手 - 財經要聞 - 工商時報 聯電股價攀20年新高 成交量飆51萬張 外資關注這件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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