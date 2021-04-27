櫃買中心27日表示，虎門科技（6791）已在27日送件申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，虎門科技成立於1980年7月間，董事長為林麗俐，主要經營業務是：1.計算機輔助工程技術研發暨顧問諮詢服務、2.協同產品商務軟體導入暨顧問諮詢服務等，送件時資本額為1億8,387萬元。

虎門科技2020年業績，營收4億5,446萬元，稅前盈餘7,745萬元，每股盈餘3.66元。

(工商 )