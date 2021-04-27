台灣世界展望會邀請國內大眾透過捐款，響應「飢餓三十人道救援行動 」。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會邀請國內大眾透過捐款，響應「飢餓三十人道救援行動 」。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

截至2020年底，委內瑞拉共有1,270萬境內外難民，境外難民約550萬人，不久後恐將超過敘利亞的660萬境外難民人數。台灣世界展望會透過「飢餓三十人道救援行動」亦加入此回應計畫，幫助急需救助的5歲以下兒童、孕婦與哺乳的母親營養支持、貧困居民水資源及衛生服務，並提供預防新冠肺炎之物資與衛生教育，滿足無辜兒童與居民之基本生存需求。

2014年全球油價暴跌後，直接影響委內瑞拉出口收益，也間接導致通貨膨脹和國內憲政危機，多年來的經濟問題、暴力、藥品及糧食短缺、健康照護與運輸系統瓦解等，使得當地人民痛苦不堪，雖然沒有砲火戰爭，卻飽受蹂躪。

世界展望會指出，目前委內瑞拉超過70％人民處於飢餓狀態，其中40％民眾面臨嚴重營養不良及健康風險，霍亂及瘧疾等曾經根除的疾病重新出現，當地電力、水資源等基礎建設不健全，民生消費市場亦難以穩定供給乾淨飲水、個人衛生用品等生活必需品，兒童因飢餓和營養不良喪命的人數不斷攀升。人民為了擁有糧食得以生存，被迫離家前往鄰國尋求更好的生活與工作。截至2020年底共有約720萬境內難民、550萬境外難民，兩者數字不斷增加中。

難民人數持續暴增，需求也越來越大。委內瑞拉鄰國多數皆慷慨收容委國難民，但由於收容國本身亦具脆弱體質，各國人民因資源分配和新冠疫情等原因產生的仇外情緒也逐漸發酵，疫情更使兒童暴露在高度風險中。除了迫在眉睫的生存挑戰，無論身處委內瑞拉境內或逃至境外的兒童皆面臨缺乏保護、失學、受虐與剝削、身心靈遭強烈衝擊等問題。

台灣世界展望會將即刻投入委內瑞拉北部米蘭達州為期5個月的救援行動，滿足當地350個最脆弱家庭的基本生存需求。計畫將透過提供糧食包、衛生物資、現金發放，紓緩擁有5歲以下兒童家庭的急迫需求，考量到兒童與婦女的營養需求，也將藉由家庭菜圃的耕作訓練，提供番茄、豆子、洋蔥等在地基本食材之種子，協助350個家庭增加糧食多樣性並建立自足能力，減少營養不良與飢餓情形。

台灣世界展望會邀請國內大眾透過捐款，響應「飢餓三十人道救援行動 」，向委內瑞拉難民兒童伸出援手，不讓孩子們成為經濟戰爭下的犧牲者，亦不讓他們如敘利亞兒童般成為下一個失落的一代。捐款可洽02-2175-1995，或台灣世界展望會官網。

(中時 )