台中7歲黃姓小弟弟上柔道課，卻遭到小四學長與何姓教練重摔27次。黃童父親今（27）日表示，計畫向何姓教練求償，金額正由律師協助計算中，是少會有8位數以上。同時也指出，要聲請扣押何姓教練的財產，卻無力負擔1／3的擔保金，希望市府協助。

黃姓小弟弟的父親今日接受媒體聯訪時談及孩子現在的傷勢，他說「現在只能靠奇蹟，我們相信奇蹟，我相信我的孩子一定會回來。」。黃童父親也說，摔人的何姓教練與小四學長家屬，在案發之後至今沒有一句關心慰問與道歉。他期盼教練及學長家屬能夠公開道歉。

至於法律責任追究部分，黃姓學童父親指出，為了防堵何姓教練脫產，因此必須向法院聲請財產假扣押，但按規定聲請的家屬必須負擔1/3的金額，作為擔保。以黃家的經濟狀況，目前無力負擔這筆費用，希望台中市政府能夠協助。黃爸爸也說，如果孩子真的變成植物人，後續照顧上將面臨極大開銷。關於求償金額，已經請律師協助計算，他透露求償金額至少有8位數金額。

而頭部重創昏迷送醫的黃小弟弟，手術後情況不樂觀，一度被宣告腦死。不過黃小弟展現超強意志力，腦壓持續下降，從一開始的腦壓120（正常25），到今（27）日降到58，醫師表示這是「很大的進步」。

(中時新聞網)