因不滿國營事業成執政黨酬庸肥貓職缺，國民黨團日前宣布全面退出朝野協商，據了解，民進黨團總召柯建銘接連兩天放軟身段，允諾自今天起一週內成立疫苗調閱小組，國民黨團也釋出善意，促成週四「文獎條例」協商露曙光；國民黨團總召費鴻泰說，國營事業預算部分，則待柯建銘於一週內提出肥貓條款說帖後，再來討論是否有協商空間。

立法院長游錫堃今天二度協商「文化藝術獎助條例」等4案，國民黨團因不滿民進黨執政後，對國營事業人事搞兩套標準，延續拒絕協商立場，民進黨團則開記者會，呼籲藍營重返協商，勿杯葛「文獎條例」，盼為藝術工作者建立友善環境。

國民黨團總召費鴻泰下午表示，民進黨團開記者會批評藍委的同時，黨鞭正在和民進黨團總召柯建銘溝通，黨團要求，民進黨團應對國營事業的肥貓條款提出說帖，才能啟動預算審查，其次是需確立疫苗調閱委員會何時成立，才能處理法案的協商。

費鴻泰透露，柯建銘具體承諾，今天起一週內成立衛環委員會所通過的疫苗調閱小組，兩人並白紙黑字寫下來並署名，原則上，疫苗調閱小組約在明後天就會成立。

費鴻泰預料，疫苗調閱小組成立後，召集人勢必是由民進黨立委擔任，他們也許會祭出不開會等技術性杯葛，他向民進黨團喊話，若要玩奸詐手段，以後就不用再談。

今天立院院會已三讀通過退輔會組織法、交通部民航局組織條例及交通部民航局飛航服務總台組織條例等，費鴻泰指出，除此之外，國民黨團並未針對上週五三讀通過的「勞工職業災害保險及保護法」提出復議，至於「文獎條例」還有很多爭議，已確定周四下午朝野協商。

領銜提案修訂「文獎條例」的藍委曾銘宗則說，大方向他贊成修訂這個法案，用來協助國內文化藝術產業與拍賣業，但由於法要規定，按成交價6％設為所得額，並依20％分離課稅扣繳，使得有效稅率僅1.2％。

曾銘宗指出，若依照這樣方式通過，將導致稅率偏低，變成有錢人避稅且洗錢的管道，造成租稅不公，且未依「財政紀律法」、「納稅者權利保護法」訂定實施年限。他認為，應訂定適用門檻，拍賣價值在5千萬以下可適用，甚至1千萬元以下的拍賣品，有效稅率可再調降至0.6％。

(中時 )