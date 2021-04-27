因主持《食尚玩家》、演出《女兵日記女力報到》而打開知名度的男星曾子余，有著濃眉大眼，外型相當帥氣，私底下，曾子余非常專情，本將與愛情長跑8年的女友結婚，他近日上節目，卻表示兩人在發喜帖前夕「退回朋友關係」，他至今仍陷入分手情緒中，在節目上談此事，難掩情緒激動，而聽了命理師分析命盤，似乎因為太準確而讓他快哭出來，讓人看了很心疼。

曾子余作客《命運好好玩》節目，表示自己出身單親家庭，因此對成家很嚮往，而他原本有個交往8年的女友，有計畫30歲就要結婚，不料31歲時，他突然發現女友會去一些以往不覺得她會喜歡的地方，感覺兩人的距離逐漸變遠，曾子余坦言其實他們已經看好飯店、找老師選好日子，只差把帖子寄出去，不料竟在這個時刻感情生變，如今已退回朋友關係。

紫微專家阿美分析曾子余命盤，表示跟他交往6年半以上的對象，會進入他的夫妻宮，可他夫妻宮帶著「七殺」，因此進入後反倒會從融洽的關係，變成各做各的，對方變得喜歡體驗新的生活，所以會讓曾子余認為「不像過去的她」，而他的夫妻宮還有「鈴星」，會跟「七殺」相互影響，因此更覺得女方變了。

至於如今這位8年女友，阿美老師認為曾子余還沒放下對方，只是基於面子，不願主動開口要她回來，但會等女方，因此關係僵持，至於是否能復合？阿美老師直言曾子余只有一開始在維持尊嚴，「但內心其實已經原諒她了」，讓曾子余聽了不禁情緒激動起來，認為老師的說法切中內心，感覺轉頭就會淚崩。

(中時新聞網)