有網友27日社群網站po出「有人持槍進法院」，引起騷動，嘉義地方法院表示，攔檢到男子持有「玩具槍」，暫時保管，再讓他進入法院「參觀」。嘉義市警方循線尋獲這名男子攜帶約105公分空氣槍趴趴走，依涉嫌刑法第151條恐嚇公眾罪逮捕。

網友在嘉義大小事社群網站po照片，1名男子手持一支長槍，在嘉義地方法院廣場刻有「嘉義地方法院」石碑前走動，引起網友議論紛紛，還有網友贊聲「終於有網友受不了恐龍法官…」。

嘉義市警方查獲蘇姓男子持玩具槍趴趴走。（讀者提供）

嘉義地院表示，該名男子於27日上午11時許進入該院，該院院門口設有安全管制門，值勤法警進行安全檢查，詢問他為何攜帶可疑物品，男子表示是「cosplay，想參觀一下法院」，經法警檢視是1把玩具槍，槍身有「玩具槍」字樣。

嘉義地院表示，法警暫時保管這支玩具槍，並查驗他未攜帶其他危險物品後，讓他進入參觀約5分鐘後離去，經查，該名男子並沒有案件在該院審理中，或有其他陳情，已報警處理。

嘉義市警方查獲男子持有的空氣槍。（讀者提供）

警方查獲蘇男持有的長槍標示「玩具槍」。（讀者提供）

嘉義市警二分局副分局長黃國欽表示，警方循線在東義路一家超商找到這名年約20歲的蘇姓男子，他身上攜帶這支長約105公分的空氣槍，雖不具殺傷力，但有造成公眾惶恐之虞，依涉嫌刑法第151條恐嚇公眾罪嫌以現行犯逮捕。

(中時 )