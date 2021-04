馬斯克旗下的SpaceX贏得美國太空總署NASA的29億美元(約814億新台幣)太空船訂單,擊敗競爭對手貝佐斯領軍的Blue Origin,貝佐斯憤而向美政府投訴,指稱NASA與SpaceX獨占合約並不公平,馬斯克則在推特上大開嘲諷,以「硬不起來」諷刺Blue Origin尚未成功發射太空船,回應貝佐斯的指控,馬斯克此言一出再成為討論焦點。

根據商業內幕報導,原本NASA要選擇兩家太空船公司負責執行重返月球計畫,但最終NASA只願給SpaceX獨家合約,引發競爭對手Blue Origin與Dynetics的不滿。

貝佐斯有意向美政府問責署投訴,並發表公開聲明指控NASA此舉失去公平競爭的機會,影響美國重返月球的可能性,將合約獨家給予SpaceX是一項危險的決定。

報導指出,有位不願具名的NASA主管透露,為了盡快完成50年來首次將人類送到月球的任務,現有資源與安全性是主要考量因素。

目前NASA、SpaceX尚未針對貝佐斯的指控提出官方回應,但馬斯克率先在推特上留言開嗆,以「Can’t get it up (to orbit) lol」諷刺Blue Origin尚未完成任何太空任務,這句話在美國口語中暗指男性勃起障礙。

馬斯克此則回應吸引超過3萬名網友按讚、有超過3800則留言,引起不小討論,更有網友貼出貝佐斯面無表情的梗圖嘲諷,並誇讚馬斯克無愧是科技界的社群大師。

(中時新聞網)