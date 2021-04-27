台中市府農業局長蔡精強表示，世界蘭花基金會肯定台中市首創數位展覽，即便面對疫情挑戰，仍能以零時差方式讓全球蘭花愛好者參與盛會。（盧金足攝）

考量全球疫情仍嚴峻，第23屆世界蘭花會議暨展覽24日起採線上開展。時代力量台中市黨部27日批評，台中市府說不清第幾屆的世界蘭展，記者會後3天即撤展，浪費資源。對此，農業局長蔡精強表示，第23屆世界蘭花會議暨展覽考量疫情，不開放一般民眾進場，首創「線上數位展覽」，館內蘭花造景布置完成後，進行3D Matterport全空間掃描拍攝建模，運用5G雲端虛擬實境XR線上展會互動平台，民眾自4月23日至6月30日都能藉由網路感受8K高畫質的觀賞體驗。

在台中市登場的第23屆世界蘭花會議暨展覽，自4月24日至26日計3天，共有來自46個國家、176名國內外專業講者展開101場線上專業學術會議，讓世界蘭花會議與展覽不因疫情而受時、空間限制，達到全球交流、觀賞零時差的效果。

時代力量台中市黨部則質疑，市府三天前舉行盛大記者會，三天後全面撤場，這是什麼樣的展覽？既然未開放國人及國外專家學者共同欣賞，但市府卻號召地方人士組團到現場去賞花，防疫標準是什麼？市府以「 移動蘭展」的形式，把花布置在各交通節點及政府機關，「虛擬展覽」真的是WOC所認證世界蘭展嗎？

農業局長蔡精強表示，第23屆世界蘭花會議暨展覽考量疫情，不開放一般民眾進場，首創「線上數位展覽」，館內蘭花造景布置完成後，進行3D Matterport全空間掃描拍攝建模

，運用5G雲端虛擬實境XR線上展會互動平台，民眾自4月23日至6月30日都能藉由網路感受8K高畫質的觀賞體驗。

此外，為讓蘭展發揮最大效益，館內蘭花造景完成3D拍攝建模後，也移動至15處重要交通節點及政府機關，以「移動蘭展」方式展出。

26日起開始移出布置，預計在中壢、湖口、西湖、清水、泰安、西螺、古坑、東山、關廟、新營等國道服務站，台中、豐原、新烏日火車站等人潮集中點，以及行政院農委會、台中市政府陽明大樓大廳，花期約兩個月，民眾可把握時間前往欣賞。

農業局強調，世界蘭展每三年一次，第23屆世界蘭展原訂去年舉行，因疫情順延至今年，並經世界蘭花會議基金會同意將第23屆世界蘭展改為數位展覽。

蔡精強說，世界蘭花基金會肯定首創數位展覽，即便面對疫情挑戰，仍能以零時差方式讓全球蘭花愛好者參與盛會，獲得全球參展單位好評，同時期盼明年疫情狀況如允許，能於台灣再次舉辦第23屆世界蘭展實體展，讓更多朋友能有機會一睹蘭花風采。

(中時 )