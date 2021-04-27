兆豐銀行擔任其他外幣清算銀行之五年專營期，將於110年10月27日屆期，為利外幣結算平台其他外幣清算業務持續運作，央行於日前重新辦理其他外幣清算銀行遴選作業。

經綜合考量下列因素後，評選由兆豐銀行續任外幣結算平台之其他外幣清算銀行：

一、該行為現任美元、歐元及其他外幣(目前僅提供澳幣)之清算銀行，具備多年清算經驗，且擔任其他外幣清算銀行迄今，各方面運作順暢，具有足以繼續勝任該項業務之能力。

二、免除參加單位重新開戶之作業成本。

三、降低系統再建置之穩定性與安全性疑慮。

央行行規劃建置之外幣結算平台自102年3月1日開始營運，陸續提供美元、人民幣、日圓及歐元結算，鑒於國人存款及國內金融商品尚含其他外幣，為便利投資人透過平台辦理款項收付，105年擴增平台得提供其他外幣(目前僅提供澳幣)，並由兆豐銀行擔任清算銀行。

(時報資訊)