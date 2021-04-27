記憶體廠旺宏(2337)2021年第一季營收創下歷史最佳之第一季紀錄，毛利率提升至34.3%，但因研發3D NAND的費用增加，營業淨利率降至12.1%，季減2個百分點；淨利9.16億元，季減21%，每股淨利為0.5元。

旺宏今日召開法說會公布財報，2021年第一季業績表現淡季不淡，隨著快閃記憶體業績續揚，營收96.27億元，季減5%，年增2%；營業毛利率34.3%，季增1.9個百分點，年增3個百分點；因整體營業費用21.33億元，季增15%，年增20%；營業淨利11.68億元，季減19%，與去年同期約略持平；營業淨利率降至12.1%，季減2個百分點，年減0.3個百分點；加上匯率影響之業外表現較不佳；稅後淨利為9.16億元，季減21%，年減25%；每股盈餘為0.5元。

以產品比重來看，NAND型快閃記憶體、NOR型快閃記憶體及唯讀式記憶體(ROM)出貨分別佔第一季旺宏營收各達12%、52%及26%。其中，NAND型快閃記憶體佔第一季營收12%，相較前一季增加29%，也較去年同期增加4%。NOR型快閃記憶體佔首季營收52%，相較前一季增加31%，也較去年同期增加16%。唯讀式記憶體(ROM)佔首季營收26%，相較前一季減少45%，也較去年同期減少29%，主要是去年大客戶任天堂的動物森友會因宅經濟熱賣，基期較高。此外，晶圓代工事業群佔首季營收10%，相較前一季增加12%，也較去年同期增加74%。

(時報資訊)