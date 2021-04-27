台語歌手紫君（葡萄姑娘）近來推出新台語專輯《媽媽的牽教》，27日舉辦發片記者會，邀來金馬影后、乾媽陳淑芳到場力挺，送上66大順紅包，預祝發片成功。陳淑芳與紫君合唱江蕙經典〈風醉雨也醉〉，獲得好評，但陳淑芳鮮少開口唱歌，自爆低沉的嗓音是因為在40幾年前，她在華視拍戲，休息時喝了保溫杯的茶後，發現聲音變啞、低沉，認為是有人在她的茶裡面下藥，導致失聲。

陳淑芳去年在電影《孤味》獻唱，引起迴響，她在拍攝前，自認歌藝不佳，特地去KTV學習、練唱，逐漸獲得自信，她幽默說：「現在都唱男key，也是很好聽。」紫君發片記者會選在復古的紅包場舉辦，紫君憶起20歲時藝工隊解散後曾經一度沒工作，朋友介紹自己去紅包場唱歌求生，當時不懂紅包場的工作，她只知道上台唱歌，可以拿很多紅包，因為歌路都偏輕快走唱跳路線，服裝是青春活力的低胸、短裙深受粉絲愛戴，3個月大概賺進20萬左右。

紫君無奈表示隨之而來的是面臨倒嗓危機，「因為每天講太多話 、氣又不好、又每天唱歌所以有一度無法唱歌跟講話了，自己才嚇到開始看醫生保養聲音」，當時醫生說如果吃藥沒好轉只能開刀，幸好好吃了兩次藥聲音就好轉，因此結束紅包場的演唱工作。

紫君推出新專輯邀來乾媽陳淑芳力挺。（欣代唱片提供）

(中時 )