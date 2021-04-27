新北市長侯友宜今出席富基漁港重機驛站啟用典禮。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今出席富基漁港重機驛站啟用典禮。（王揚傑攝）

全台首座位於漁港內的重機驛站今（27）日在台灣極北的富基漁港啟用，原是閒置的港區堤岸角落，設計改建為觀海平台，車友可直接騎上平台，觀賞北海岸的無敵海景，新北市長侯友宜出席啟用典禮時特別提醒重機車友，騎車經過富基漁港千萬不要只是路過，浪費了美景和美食。

富基漁港為台灣最北的漁港，傳統漁作興盛，港區內設有魚產品直銷中心，供民眾採買及品嘗新鮮海產。重機驛站是將原本港區內堆放雜物的閒置空間，清空後整建為觀海平台，並將周邊綠美化，平台基座具有擋浪作用，可同時強化港區安全。

侯友宜說，機車好手們如果在北海岸騎乘累的時候，可以到富基漁港，有個無敵超美的海景可以休憩、打卡，順便吃吃最好的海產，希望重機好手們可以愛上這個地方，了解北台灣最美的在石門。

新北市農業局表示，富基漁港周邊包括多功能突堤碼頭，除提升港區靜穩度，使漁民作業更安全外，同時兼具藝文展演、辦趴及觀海的功能，魚貨直銷中心以墨西哥帽造型屋頂，建物風格獨特吸睛，新鮮現撈海產更是老饕最愛，加上剛啟用的重機驛站，呈現更多元化的富基漁港，滿足不同族群需求。

(中時 )