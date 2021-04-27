台南市長黃偉哲（左五）今天出席竣工典禮。（張毓翎攝）

中央斥資2.5億元在台南市安定區興建全台南最大滯洪池「蘇厝滯洪池」，3年前完工，以改善溪尾排水因受曾文溪河水倒灌，內水難以排出問題；為了使民眾有貢多休憩空間，台南市政府向中央爭取前瞻計畫經費，進行周邊景觀改造，去年7月開工，於本月27日完工，將滯洪池除防洪功能，另融入水岸景觀遊憩與王船文化意象，提升在地觀光價值。

過去溪尾排水因受曾文溪河水倒灌，內水難以排出，導致安定區蘇厝里、蘇林里都曾傳出淹水災情。蘇厝滯洪池2018年完工後，當曾文溪外水位高於溪尾排水，出口閘門自動關閉，水位由溢流堰入流至池內；當曾文溪外水位低於池水位時，池內蓄水由滯洪池西南側自動閘門排出，降低下游淹水的風險。

台南市長黃偉哲今天出席竣工典禮；他表示，曾文溪河水若溢堤，水會淹到安定區，為了提高防洪，目前在安定區興建蘇厝、港口滯洪池，前者滯洪量可達140萬噸，後者為88萬噸，未來這裡將再興建第3座滯洪池，其滯洪量有58萬噸，已於去年4月開工，預計今年底將完工。

為使民眾有更多休憩空間，南市府水利局向中央爭取經費，辦理蘇厝滯洪池周邊景觀改善計畫，總經費5000萬元，其中的78％由經濟部水利署以前瞻全國水環境改善計畫經費補助，另外22％由地方政府自籌分擔。去年7月16日開工，昨日完工，未來蘇厝滯洪池除了防洪外，還兼具觀光與環境教育的功能，是優質戶外學習、休閒運動好去處。

水利局表示，蘇厝滯洪池種植1428株喬木，混植光臘樹、苦楝、楓香、烏心石、台灣梭羅木等13種原生樹種，營造多樣性的棲地環境，也提供民眾遮陰休憩；最後在生態教育上，結合滯洪池出現棕沙燕的特點，營造生態解說觀察據點。

(中時 )