2012年4月28日開幕營運的新竹市Big City遠東巨城購物中心，明天將歡度10歲生日，巨城統計，開幕至今已有超過1.2億人次造訪過巨城，以全台人口數來算，每人要來過5趟，10年來的營業額更是達到近千億元，並為地方造就了6000個就業機會。

2007年營運了4年、曾經是東南亞最大購物中心的新竹市「風城」購物中心因經營不善，黯然退場，留下的龐大建物猶如1頭巨獸靜靜躺在市中心的精華地帶。

由於其營業面積驚人，能夠吞得下且有信心經營者屈指可數，直到3年後的2010年，歷經2次流標後，才由遠東集團以58億餘元標下。

不過當時的「風城」已閒置了3年多，周邊商業活動並不活絡，風城建物更是得要重新整裝，誰也想不到2012年4月28日開幕後的Big City遠東巨城購物中心完全將此巨獸脫胎換骨，成為營業額屢創新高的大型購物中心。

巨城統計，10年來巨城的年營業額是年年創新高，2015年是突破百億，合併SOGO新竹店的總營收來到103億元，2020年更是達133.6億元，以大新竹僅100萬人口的「小地方」竟能創造如此營業額，除了拜竹科高所得人口之賜，巨城不斷推陳出新的創意與經營之道更是其能屢屢讓營收成長的主因。

巨城表示，巨城10年來善用寬敞空間及超強聚客力，開幕至今已舉辦超過2800場各式活動，深耕在地藝術文化與教育。

此次除了明天的10歲生日歡慶活動外，也特別邀請10年來多次在巨城舉辦成果發表的學校社團以及街頭藝術表演者，自本周六、日起帶來精彩的「回藝錄」，歡樂派對將狂歡到5月9日。

另，巨城也推出10周年特惠活動「巨城10年 10分感謝」，針對消費顧客、HAPPY GO卡友及巨城VIP會員，全方位回饋，與國賓大飯店、煙波大飯店、燦坤3C、歐客佬咖啡農場以及丁丁、大樹連鎖藥局等超過125個商家大玩商圈集字活動，消費者只要在指定合作店家或遠東巨城購物中心單筆刷卡消費200元以上，即可分別收集「巨城」與「生日快樂」字樣，將送出巨城購物抵用券及湯姆熊代幣。

即日起全館消費或指定銀行刷卡享滿額好禮，使用HAPPY GO Pay消費回饋點數最高17倍送，並有1000份杯子蛋糕餽贈卡友；VIP會員消費滿額加贈購物抵用券，連續4年的忠實VIP還可免費親手製作可口蛋糕和巨城同享生日喜悅。

此外即日起全館指定樓層消費滿千送百，再加碼單筆滿額兌換精美限量「巨城10年紀念拼圖」。

(中時 )