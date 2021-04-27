五一勞動節是屬於勞工的節日，也是國定假日，台中市府勞工局表示，依據《勞動基準法》規定，若該日適逢勞工的休息日或例假日，勞資雙方應協商於其他工作日補休，補休日期可由勞資雙方協商議定，雇主如徵得勞工同意在國定假日或休息日出勤，則應依法發給加班費。

勞工局長張大春表示，如勞資雙方約定周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假日，五一勞動節適逢週六，遇原約定的休息日，則應依勞動基準法施行細則的規定「擇日補休」，勞資雙方協商約定的補休日為國定假日，雇主如經勞工同意於5月1日出勤，應給付休息日加班，於補休日出勤，則應加倍給薪。

此外，如5月1日原為排定的工作日，勞資雙方得事前協商同意與其他工作日調移，則不產生工資加給問題，但勞資雙方應明確約定調移日期，以避免引起勞資爭議。

張大春提醒，事業單位也可依法比照今年度政府行政機關辦公日曆，但行政機關辦公日曆適用對象為公務人員，而公務人員無須於勞動節放假，因此不用補休。

但《勞動基準法》明定勞動節為應放假日，適用勞動基準法的勞工雇主應依法辦理，以保障勞工權益。

(中時 )