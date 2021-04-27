聯發科將於周三（28日）召開法說會，將公布Q1財報和其Q2財報展望，多家外資也全面看好聯發科後市，匯豐證券更上修至1500元目標價；有分析師認為外資看好聯發科法說會，因為其Q1 的6奈米晶片有台積電等廠的支撐，因此沒有供貨受限的問題，而Q2也將推出天璣2000，在處理器跑分的方面要比高通S888高出不少。

聯發科今（27日）股價早盤開高後，盤中一度上揚至1100元創新高，之後震盪走低，終場小幅下跌5元，以1065元作收。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻預估聯發科Q2營收將季增8至13%，遠高於市場預期的2至3%，認為聯發科正調漲智慧機和WiFi晶片報價，漲幅將覆蓋晶圓代工的成本增加帶來的影響，調漲至目標價1230元。

匯豐證券認為相較高通受到南韓三星晶圓代工供給影響而產能受限，聯發科除受惠半導體短缺，智慧機系統級晶片（SoC）定價有所提升，還獲晶圓代工生產的支撐，因此上修聯發科目標價至1500元，為所有外資中最高價。

資深分析師連乾文在節目《這！不是新聞》針對外資研究報告表示，聯發科去年Q4 EPS獲利9.37元，今年聯發科Q1預估EPS大概約12元，但未料外資上修至15元，大家認為第一季因匯頂、星宸等業外收益入賬所致。

但事實上，聯發科第一季6奈米晶片並未有缺貨的情形發生，因為台積電力挺，反而是高通一直發生缺貨、交貨延期的情況；另外外資預估Q2本業EPS達到14.4元，主要是高通不一定會反撲，而且聯發科也將推出77萬跑分的天璣2000處理器，比高通S888的69萬跑分還高上許多，也將在第二季為OPPO旗下品牌realme供貨。

去年研究報告指出，由美國對華為實施制裁，大陸手機廠OPPO、小米等向聯發科合作，因此高通於大陸的手機晶片供貨雪崩式下化，市占率自37.9%降至25.4%；而這也導致聯發科在去年下半年，首次成為大陸國內市場最大的智慧手機晶片廠商，達到31.7%。

(中時新聞網)