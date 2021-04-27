專為強化兒童發展所設置的兒童教育中心-「臺灣心連心兒童心智發展協會」，正式進駐台中烏日高鐵特區附近，今（27）日舉辦盛大開幕活動。「早期發現，早期治療」，創辦人葉妍伶以親身經歷鼓勵家中有特殊兒童的家長們，這條路或許並不好走，該協會願成為家長們最強的支持及後盾。

葉妍伶目前是國際同濟會台灣總會台中昇燕會長，也是即將上任的東美獅子會長，是國際藝術治療師、亦是美國聖保羅大學藝術學所長，也是位特殊兒童的家長。從事兒童特殊教育將近20年的她，過去曾在醫學中心擔任藝術治療師多年，透過自己的專業幫助過許多心理創傷的個案，除了在專業領域中備受肯定，更在公益活動上不遺餘力。

葉妍伶身為特殊兒童的家長，深知特殊兒童在照顧上，以及治療過程，會遇到多少的問題與困難，有許多這樣的孩子，因為不同的原因延遲了診斷，錯過了早期發現、早期介入治療的時機，影響了他們有可能減緩嚴重程度的機會。

她說，基於善與愛的理念，創辦了「臺灣心連心兒童心智發展協會」，主要是要讓發展較慢，或是其他發展問題的孩子，有機會提早發現，並接受更好、更專業的輔助治療及相關訓練課程，能幫助孩子啟動成長的開關，慢慢趕上發展的里程碑。

「臺灣心連心兒童心智發展協會」強調，未來將提供最好、最安全的環境，因此比照醫院等級的高規格，全室使用合法防火建材，並裝置高規格消毒設備，教室與公共空間每日及課後進行安全性消毒，讓孩子在這樣的環境下學習，要讓家長安心。

(工商 )