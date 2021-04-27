外媒引述知情人士透露，大陸網路購物與社交平台App小紅書，計畫在2021年中前後在美國進行IPO，籌資約5億至10億美元。

路透引述知情人士稱，這家電子商務初創企業正在與高盛和摩根士丹利就上市計畫進行合作。其中一位知情人士透露，該公司已秘密提交美國上市申請。不過小紅書至今未回應上述消息。

近日市場多次傳出小紅書上市消息。綜合外媒報導，稍早之前，花旗集團前TMT投資銀行部亞太區董事總經理楊若將加入小紅書，擔任公司首席財務官（CFO）一職，市場就已認為小紅書是在為上市計畫做準備。

此前，據企查查數據顯示，2020年3月小紅書剛剛完成E輪融資，由高瓴資本領投，融資後估值達50億美元。據瞭解，小紅書至今已有6輪融資，先後獲得了阿里巴巴、騰訊投資、金沙江創投、紀源資本、真格基金等知名機構的投資。更有報導稱，小紅書已經和數家銀行商談了可能的上市安排，但對於具體的上市時間以及上市規模目前尚未確定。有投資者表示，這次上市可能會使公司估值超過100億美元。

(工商 )