基隆市中山區中和路自來水管爆裂，造成富都新城社區200多戶無水可用。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市中山區中和路自來水管爆裂，造成富都新城社區200多戶無水可用，居民苦不堪言，富都新城社區主委郭長立、中和里長蘇彩雪緊急向民意代表陳情，27日相關單位到現場會勘，要求自來水公司比照幸福華城，徹底改善管線問題。

富都新城是40年老舊社區，自來水管線屬於社區內管，台灣自來水公司送水僅到入口，富都新城社區主委郭長立表示，社區內的自來水管線在私人地道路上，但是社區裡的私人地道路是非封閉型道路，目前還有市公車303路線行駛，社區內都是老人和小孩，沒有水對生活影響太大。

中和里長蘇彩雪說，富都的民生用水問題，雖然是自來水的內管，希望各單位都能多幫忙，之前都是居民自行付費修復，希望比照幸福華城模式，請求民代向自來水公司和基隆市政府溝通，未來才能一勞永逸。

市議員張秉鈞指出，富都新城的漏水已持續2個多月，這幾天漏水加大，路基已掏空；另外，去年富都新城社區已經成立管理委員會，今年會向水利署、自來水公司爭取「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」。

現場勘查後，立法委員蔡適應服務處副主任劉文得表示，收到陳情後第一時間已連繫市府工務處和台灣自來水公司前來查看，目前研判掏空嚴重，已請社區管理委員會和自來水公司接洽廠商，下午進場施工修復管線；另外，關於非封閉型社區的道路刨鋪、老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫，都和相關單位持續研議中，會全力協助富都新城社區居民，改善高地供水問題。

(中時 )