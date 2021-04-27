新北市淡海新市鎮4所學校全滿額，新生就學擠破頭，但新建中的淡海國小卻因大環境缺工危機，本月流標作結，預計28日再次招標，市議員陳偉杰今質詢時要求教育局提出短期解套方案，先媒合附近學校加開班級，「否則一次次流標下去，淡海國小不知何時能蓋好」。

淡海新市鎮近年開發迅速，吸引龐大人口進駐，區內公共設施逐漸不敷使用，新北市今年21所額滿學校中，淡海新市鎮就占了4所，新生就學得提早上演卡位戰，教育局籌設興建淡海國小，盼舒緩就學需求，今年初因統包商違法，依採購法規定終止合約，重新辦理招標作業。

陳偉杰指出，大環境缺工加上原物料上漲，淡海國小本月招標零人投標，最後流標作結，恐怕第2次招標也很難標出去，如果無法如期完工並如期招生，教育局應先協調新市鎮附近的小學彈性增加班級數，讓孩子先能在地就學，等到淡海國小完工招生後，再來重新調配班級數。

新北市教育局長張明文回應，將配合淡海國小工程進度，統整學區內學生數量，重新調配檢討。

新工處長王益翔補充，淡海國小4月20日第一次招標，沒人投標，推判是大環境缺工問題所致，預計28日第2次招標，若仍沒人投標，將重新檢討合約內容。

(中時 )