外籍移工突破環境適應問題，讓自己的工作表現感動周遭朋友或雇主，為自己獲得模範移工表揚。（林和生攝）

43歲越南女子楊氏金鷹為了孩子教育與照養經費，跨海來台擔任看護工，6年時間幾乎將所賺薪水寄回家中，如今1名孩子已經大學畢業，同時故鄉也蓋了新房，在台辛苦工作，更獲得全國模範移工殊榮，將由蔡英文總統親自頒獎，讓她直呼「真的很開心」。

楊氏金鷹育有3名子女，來台前是專職家庭主婦，除了照顧小孩、忙家務，還要下田幫忙農耕，考量孩子教育經費沉重，2014年毅然決然跨海來台工作，每月薪資約3萬元，其中2萬5000元都匯回家中，她笑說「就是過得很節省」。

回想初來台灣，阿鷹說，不僅不會說中文，台語更是一句都聽不懂，靠著比手畫腳與資深外籍照服員翻譯跟長輩互動，後來克服語言障礙，如今華語說得流利，更主動協助翻譯，教導新進外籍照服員練習國、台語，提升語言能力。

養護機構主任陳玉枝坦言，長期照護是一條漫長的路，從事照顧服務員工作並不輕鬆，常面對失能及失智長輩，若無極大愛心和耐心，很少人能一路堅持下去，而團隊中擔任外籍照服員的阿鷹就具有這些特質，這次能獲獎是她自己掙來的。

屏東縣長潘孟安強調，企業與勞工關係如同「鳥之雙翼，車之雙軸」，感謝所有不分國籍勞工及優秀移工雇主，一起為台灣經濟發展貢獻心力。

潘特別感謝這些飄洋過海來屏東的移工朋友，感佩他們可以突破環境適應問題，讓自己的工作表現感動周遭朋友或雇主，值得作為屏縣外籍移工楷模，同時感謝企業主能善待移工，建立和諧勞資關係。

(中時 )