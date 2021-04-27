鼓勵私立幼兒園簽約加入準公共幼兒園，北市教育局27日宣布推出台北版準公共幼兒園2.0，依園所規模補助最多80萬提高至100萬，連同中央補助最高40萬設施設備，最多可補助140萬。

北市自108學年度起推出台北版準公共化幼兒園，109學年度有108間幼兒園簽約加入，提供7417名招收名額。

教育局學前教育科長吳青娟表示，北市率全國之先，在108學年度加碼準公幼設施設備經費，依園所規模補助40萬至80萬，加上中央補助20萬至40萬，最高可獲120萬。

她指出，自109學年度起，北市再加碼推出「共同支付教師及教保員薪資方案，3個子方案包括幼兒園營運暨提升薪資經費，補助60萬至100萬；幼兒園營運暨維持薪資經費，補助10萬至20萬；教師及教保員逐年提升薪資經費，補助教保服務人員提高薪資的70％，薪資至少達3萬3000元。

吳青娟說，今年簽約期間自5月開始，5月31日前簽約，幼兒園將享有教材、教具等設施設備加碼補助10萬元及每名幼生2本圖書優惠，110學年度是新一期準公共幼兒園契約，因此再擴大補助所有簽約加入的準公共幼兒園設施設備補助，依中央額度加碼，最多可補助140萬。

教育局也提醒，今年8月起送托準公共幼兒園的家長們更有福了，收費較過去再調降，一般家庭每月繳費不超過3500元、第2名子女每月收費再減1000元，只需繳2500元，第3名以上子女每月只需繳交1500元。

(中時 )