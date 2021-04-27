美股周一漲跌互見，那指再創收盤新高，市場觀望美科技大咖公布財報。港股全日上下震盪。

周二香港恆生指數跌11.29點或0.04%，為28941.54點。國企股(H股)跌2.15點或0.02%，為10983.46點。

美團開低收高，漲2.62%，報313港元。如同市場猜測，中國市場監管總局周一下午近收盤時發出公告，對美團的涉嫌反壟斷立案調查，依法對美團實施二選一進行審查。二選一為電商策略，要求客戶只能在單一平台上架商品。

交銀國際指出，美團行政罰款在40億至120億人民幣之間。野村表示，美團可能因違反反壟斷法被定罪，罰款應為上一年度營業額的1%至10%，如果是4%，罰款將為46億人民幣。

生物科技股集體走高。基石藥業漲17%；康熙諾生物漲4%；錦欣升殖漲近4%。

藥明生物跌6.0%。主要股東Biologics控股配售1.08億股，佔公司股本2.56%，每股配售價107港元，折讓6.79%。

(時報資訊)