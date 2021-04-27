2021年蘋果春季發表會成功吸引帶動女性市場眼球，自紫色蘋果iPhone 12系列新品開放預約以來，全台最大Apple經銷商德誼數位指出，詢問狀況相比去年同款新色「藍色」增加1.5倍，目前觀察供貨充足，加上母親節檔期，預估因新色將帶動業績可成長2~3成。

德誼數位總經理黃麗容今日表示，身為全台灣最多服務據點的蘋果原廠認證優質經銷商，德誼數位持續致力於提供消費者全方位「一站有感」的消費體驗，藉由專業解說、完整的包套方案及親切的絕佳服務，成為最受果粉青睞的Apple購機首選通路品牌。蘋果春季發表會之後，紫色iPhone也成為當紅議題，自開放預約以來，比去年iPhone 12、iPhone 12 mini藍色的詢問度高出1.5倍，且大都以女性自用或送禮需求為主，顯見「新色」成功帶動女性市場目光，加上全台德誼數位近九成據點座落於百貨及購物中心，搭配百貨母親節優惠活動堆疊，樂觀看預估母親節檔期業績增加2至3成。

黃麗容表示，今年過年時蘋果在換機貢獻下，iPhone首季比去年同期銷量大幅年增8成，整體營業額則是大幅超過3成，且與去年相比，去年第2季正逢疫情爆發，整體銷售較為疲弱，而今年第2季有紫色iPhone 12挹注，狀況會比去年明顯好。

有鑑於德誼數位4月「智慧家庭Smart Home」活動消費者好評不斷，HomePod mini銷售持續看漲，今年德誼數位觀察到因疫情無法出國，意外使女性居家視聽需求增加約3成，看好今年女性在居家視聽需求增加約三成。

另外，蘋果近期更新iPad Pro、Mac等產品線，黃麗容指出，看好iPad Pro在晶片、效能升級下，價格更優惠，預估銷量將年增1.5倍；而Mac除晶片升級、多色選擇外，因時隔9年才改款，預估銷量可年增1.3倍。

看好女性新「宅時尚」市場熱度，德誼數位今(27)日宣布母親節特惠活動，除首度推出「寵愛媽咪，香氛禮包裝服務外」，並於母親節檔期於於全台39個據點推出期間限定活動。

(時報資訊)