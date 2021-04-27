柯震東桃花、事業接連不斷，不久前才被爆積極追求哈林外甥女愷愷，又被直擊與前「天氣女孩」妞妞嗑鍋，這回又被《時報周刊》爆出有新歡，對象竟是好友王柏傑前女友鄭婕彤。27日他出席新片《買一送一》（暫名）的殺青探班茶敘時，被問起感情狀態，柯震東澄清說道：「都一樣，都單身」，並表示自己還沒看到新聞報導，所以不清楚怎麼回事。

一旁徐若瑄和于子育也連忙跳出來緩頰，和他在片中談姊弟戀的徐若瑄說道：「今天殺青前，我們都是彼此的人，他沒有女友，我沒有老公，他靈魂是我的，肉體就......」柯震東也勾著徐的手臂，讓徐若瑄笑道：「你這是在求救的意思嘛！」而演他媽媽的于子育則說：「肉體是我的，身體髮膚受之父母。交女朋友要跟媽媽講。」

《買一送一》（暫名）今舉辦殺青探班茶敘。（羅永銘攝）

電影《買一送一》由徐若瑄、柯震東、于子育、范少勳及姚黛瑋等人演出，今結束殺青戲後，分享拍攝點滴。徐若瑄片中飾演替客人安排小姐的旅館副理，在特殊行業遊走生存，為了更接近角色，還把頭髮燙捲，自嘲造型很像貴賓狗，「我老公還跟我說，麻煩你殺青之後，把頭髮燙回來好嗎？」

不僅如此，她的角色菸不離手，最高紀錄1晚上抽60根菸，「現在殺青下戲要戒菸了，回到原來的徐若瑄」。柯震東飾演的處男媽寶，邂逅徐若瑄，2人拍攝大挑戰竟是「笑場」，徐若瑄說：「凱凱（柯震東小名），私底下非常幽默搞笑，有場親熱戲我們笑到無法自己，那個燈光、場地都已經設定好了！但當下就是笑到不行，柯震東更直接笑到趴在地上。」

此次徐若瑄與范少勳飾演母子，范少勳為了入戲，私下都會叫徐若瑄「媽咪」，但被嚴厲聲明殺青後就不可以這樣稱呼，而范少勳在戲中還為了徐若瑄大吃飛醋，與柯震東大打出手，徐若瑄爆料：「我們都不敢靠近范少勳，因為他在排戲時就會非常入戲，完全殺紅了眼。」

此次在電影中飾演鋼琴酒吧老闆娘的姚黛瑋戲裡戲外都是徐若瑄的好姊妹，她更坦言自己18歲就開始做鋼琴酒吧歌手，就在拍攝取景的附近，她說：「感覺像回到自己的主場，人生又回的某個原點一樣。」

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