台一線枋山段自撞火燒車3人送醫 男駕駛受傷嚴重 17:172021/04/27 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台一線枋山段27日下午發生一起火燒車事件，有台小客車行經內獅路口北上端時，疑行駛不慎自撞分隔島導致車身起火。（警方提供／謝佳潾屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台一線枋山段27日下午發生一起火燒車事件，有台小客車行經內獅路口北上端時，疑行駛不慎自撞分隔島導致車身起火。（警方提供／謝佳潾屏東傳真） 台一線枋山段27日下午發生一起火燒車事件，有台小客車行經內獅路口北上端時，疑行駛不慎自撞分隔島導致車身起火，車內2大1小都受傷，當中男駕駛受傷嚴重，坐在副駕的女子與目視約5、6歲的小孩為輕傷，目前3人已送醫救治，警方正釐清肇因中。 男駕車自撞加油站身亡 女飛出車外求別報警原因曝光 國1火燒車 驚見千萬藍寶堅尼休旅車成一顆大火球 (中時 ) #自撞 #台一線 #枋山段 #火燒車 #駕駛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 賠慘了！小貨車超車撞對向600萬瑪莎拉蒂 維修費超驚人 13:312021/04/27 社會 千萬藍寶堅尼國道自燃 民眾驚呼：一棟房子沒了 11:402021/04/27 社會 嘉義高鐵大道3車撞擊 小貨車四輪朝天 14:552021/04/27 社會 高雄女載2獨子中橫輕生 3人手機無法解鎖家屬崩潰難接受 08:152021/04/26 社會 歐盟準備巨額補貼 向英特爾和台積電招手 09:252021/04/27 財經 《國際產業》豐田出5.5億美元 買下來福自駕技術 14:162021/04/27 財經 車用晶片缺貨慘爆 通用總裁1句話點出恐怖現實 13:302021/04/27 財經 北市街頭上演碰碰車 轎車衝入超商釀2客人受傷 12:102021/04/26 社會 聯電、欣興 外資喊燒 04:102021/04/27 財經要聞 中橫輕生3男女身份曝光 1人為北市交大二線一星警官 11:292021/04/26 社會 北市車禍 疑爭吵闖紅燈釀禍 超商飛來橫禍遭撞 顧客骨折送醫 05:572021/04/26 社會 社會熱門新聞 新竹十八尖山眼鏡蛇四處竄 民眾批放生惹禍 內行人曝真相 - 社會 柔道童瀕腦死 連千毅探視捐60萬營養金 黃父箭步塞回車內婉拒 - 社會 超強意志力！柔道腦死7歲童腦壓再降 醫：大進步 - 社會 黑衣人闖松山分局驚爆畫面遭刪除 警政署怒拔分局長林志誠烏紗帽 - 社會 女老師遭警察臨檢壓制誰有錯？最新民調跌破眼鏡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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