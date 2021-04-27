台一線枋山段27日下午發生一起火燒車事件，有台小客車行經內獅路口北上端時，疑行駛不慎自撞分隔島導致車身起火。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）
台一線枋山段27日下午發生一起火燒車事件，有台小客車行經內獅路口北上端時，疑行駛不慎自撞分隔島導致車身起火。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

台一線枋山段27日下午發生一起火燒車事件，有台小客車行經內獅路口北上端時，疑行駛不慎自撞分隔島導致車身起火，車內2大1小都受傷，當中男駕駛受傷嚴重，坐在副駕的女子與目視約5、6歲的小孩為輕傷，目前3人已送醫救治，警方正釐清肇因中。

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(中時 )

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