南庄花卉節開幕舞蹈表演。

觀光局參山國家風景區管理處代理處長曹忠猷推銷南庄花卉節。

苗栗桐花正值盛開，觀光局參山國家風景區管理處，特別在南庄舉辦花卉節，並在南庄老街打造3處大型花卉裝置藝術，迎接各地旅客到來，參山處這次規畫花卉餐桌音樂會，讓遊客享受到在美麗花影下用餐的休閒美感，苗栗縣長徐耀昌到場致辭，感謝參山處為南庄旅遊所做努力，更歡迎全國民眾來南庄享受靚花美食。

參山處今年主辦的「2021南庄花卉節」將從5月1日開跑，展期長達一個月，今年特別邀請3位國際知名藝術家，在南庄遊客中心、南江水岸公園及情人巷等3處，打造3處大型花卉裝置藝術，同時與在地社區居民共創佈置20處花卉景點。每個週末也舉辦花卉系列活動，包含戶外美食饗宴「花卉餐桌音樂會」及結合在地文化的「花卉有感主題體驗」等等，精彩可期。

參山處27日上午在南庄遊客中心舉辦花卉節宣傳記者會，代理處長曹忠猷致辭時表示，參山處連續第3年舉辦南庄花卉節活動，將配合景觀營造逐步打造南庄的花街巷弄，成為媲美歐洲阿爾卑斯山的浪漫小鎮。

曹忠猷說，南庄是觀光局遴選的百大經典小鎮，也是旅遊作家劉克襄眼中「慢城中的慢城，小鎮中的小鎮」，透過花卉節活動，要將南庄打造成浪漫花城，讓國內外的旅客都可來體驗南庄的浪漫風情。

苗栗縣長徐耀昌特別出席花卉節記者會，邀請全國遊客五月到南庄來看花，感受南庄花街巷弄浪漫的氛圍。徐縣長說，南庄鄉是國際慢城之一，希望在中央與地方的努力之下，將南庄各個景點都用花卉來點綴，將南庄花卉節打造成為苗栗縣代表性的活動。

另外，參山處也特別規劃「花卉之星計畫」，透過專業花藝師，以「導師制」輔導南庄在地商家及團體共同創作與發揮創意，透過花卉點綴南庄20處花卉亮點。讓遊客在五月前來賞花的同時，還能享有好康優惠！

參山處並在每個週末舉辦的花卉系列活動，同樣不可錯過，結合竹竹苗觀光圈資源，與行政院農業委員會水土保持局臺中分局跨部會合作舉辦5／1「花卉餐桌音樂會」，5／2、5／8、5／9「擴香小盆栽」，5／15、5／16「乾花香氛蠟燭」 ，5／22、5／23「天然植物客家藍染」，及5／29「花朝月夕」餐桌饗宴等五大主題體驗活動，結合花卉與在地文化，同時與花卉之星計畫串聯，將體驗活動安排於參加計畫的商家中，讓民眾可以在花團錦簇的氛圍中享受手作的樂趣！

參山處在南庄老街打造3處大型花景裝置藝術，歡迎全國遊客前來一覽浪漫山城之美。（謝明俊攝）

2021年南庄花卉節將從5月1日開跑。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌27日上午參加南庄花卉節開幕記者會，歡迎全國遊客來南庄一賞靚花美景。（謝明俊攝）

參山處代理處長曹忠猷全力推動南庄旅遊。（謝明俊攝）

(中時 )