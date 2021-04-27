母親節即將到來，每年在母親節前夕舉辦買一送一愛心日活動的丸東商行，在去年因疫情停辦一屆後，丸東老闆李西東宣布今年5月3日將祭出一千斤香菇丸以買一送一回饋消費者、所得全捐做愛心，預計可募集75000元捐給十方啟能中心。

台中第五市場丸東商號是台中市列名的名產名攤，去年獲選經濟部舉辦市場魚漿王榮耀；11年前李西東母親車禍懲罰性要求肇事者賠償3萬元，其母也將這筆款項捐出做愛心，為擴大媽媽的愛心，丸東商號即開始在母親節前夕舉辦愛心日活動，以買一送一、所得全捐的方式行善。

唯去年因為疫情停辦，讓不少民眾相當遺憾，今年又近母親節，考量愛心不能停，丸東也宣布將繼續舉辦第十屆愛心日活動，街坊及熟客獲知後，直稱「母親節的儀式感又回來了」。

李西東說，由於近年來魚漿等食材不斷漲價，去年12月間店裏招牌香菇丸一斤從140元調漲到150元，此次仍採香菇丸買一送一，總計1千公斤，限量500份，活動預計可募得75000元，將全數捐給十方啟能中心，他也強調，其實一千斤的成本根本不只75000元，但為了讓老客人一年一度享五折的優惠，因而活動維持買一送一，5月3日9點將準時開賣。

(中時 )