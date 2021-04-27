直播主連千毅也在下午4時趕到醫院慰問，黃父頻頻推辭紅包。（陳淑娥攝）

台中市7歲黃姓男童學柔道被摔成昏迷恐成植物人，涉案的何姓教練遭羈押禁見，何男進台中看守後先自述有高血壓看醫生，下午忙著律師接見討論法庭攻防。黃父聞訊後大罵「這個世界沒天理了！」另外，案發後男童舅舅也遭撻伐，黃母首度出面喊冤，她單親養育2個小孩，若不是哥哥幫忙照顧，她要怎麼活下來，哥哥至今仍相當自責。黃父表示，孩子若變植物人，後續照顧費用更是達8位數字。

黃母表示，她育有男童及男童哥哥兩個小孩，跟先生離婚時，心想「一個女人要怎麼照顧2個孩子」，哥哥只說一句「妳的孩子我幫忙養！」哥哥把2孩子視為己出，因她要上班，哥哥和媽媽輪流幫忙顧，哥哥也將孩子視如己出。針對外界看到影片質疑「舅舅為何不救他？」黃母說，大家都誤會他了，事發至今，哥哥比誰都難過。

黃父則指出，兩人於7年前離異，大兒子監護權為兩人共有，男童監護權為媽媽，他每個月都固定匯錢給前妻，物質上也都會滿足母子3人，是個負責任的父親，也常要求探視兩個孩子。如今，病榻前的兒子腦壓已降至50，氣色也有好轉，目前只希望「會有奇蹟，一定會有奇蹟，兒子趕快回到他身邊來！」

由於擔心何姓教練脫產避責，他已跟律師進行討論，但因申請假扣押至少要提供三分之一擔保金，這部分他們有困難，希望市府能協助。他也表示，孩子若變成植物人，後續照顧的金錢更是8位數字。

直播主連千毅也在下午4時趕到醫院慰問黃父，他說，原本要捐60萬元給黃家，但因黃童的媽媽在電話中表示不能收這麼多，所以他準備了紅包，要給孩子買營養品，希望黃父能收下。黃父表明很感謝連千毅來探視，但絕對不能收下這個錢，黃父多次推遲不掉，連千毅快閃坐上座車將離去，黃父緊追在後，將紅包迅速放進車內婉拒好意。

(中時 )